Brindisi, assalto a portavalori davanti al supermercato: colpo in pieno giorno

Paura questa mattina a San Pietro Vernotico, nel Brindisino, dove due uomini armati hanno compiuto una rapina a un portavalori davanti a un supermercato. Il colpo, avvenuto in pieno giorno, ha fruttato circa 37mila euro. I rapinatori sono fuggiti, mentre i carabinieri indagano per identificarli. Tutto è successo intorno alle 8 del mattino, davanti al supermercato MD di via Rossini. Il portavalori della società Battistolli stava ritirando l'incasso quando due uomini armati hanno affiancato il mezzo, probabilmente a bordo di una moto. In pochi secondi, hanno puntato una pistola contro le guardie giurate e sono riusciti a sottrarre una borsa contenente denaro contante.