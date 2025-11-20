Reggio Calabria, estorsioni con metodo mafioso a imprenditore: un arresto

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Reggio Calabria e della Compagnia di Melito Porto Salvo hanno arrestato un indagato di 78 anni, residente a Montebello Jonico. Le indagini erano partite dalla denuncia di un imprenditore, titolare di impresa attiva nel settore dell'edilizia e nel campo dei lavori pubblici, vittima, sin dal 2015, di plurime condotte estorsive, aggravate dal metodo mafioso. L'imprenditore sarebbe stato costretto a corrispondere, negli anni, complessivamente circa 30mila euro a titolo estorsivo e, comunque, gli sarebbe stato richiesto il 6% del valore di ogni appalto, tutte le volte che la sua impresa era riuscita ad aggiudicarsi lavori nel comprensorio di Melito Porto Salvo.