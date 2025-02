Fine vita, il centrodestra della Toscana ricorre al collegio di garanzia

"L'effetto immediato - ha spiegato il consigliere regionale Stella - è che la legge va in regime di standby, non può essere promulgata, non può andare sul Burt. Gli effetti della legge sono sospesi fino alla decisione del collegio di garanzia. C'è una presa in carico del collegio di garanzia che, nel giro di pochi giorni, decide se il quesito è fondato o no. In caso positivo ha 30 giorni per esprimersi sul fatto se la legge sia conforme allo statuto. Noi siamo convinti di no". Per la consigliera Meini "una Regione non può decidere in modo autonomo su un tema come questo. Il Pd si è aggrappato a una sentenza della Corte che però non dice questo". Per Fantozzi "anche questo è stato un tema votato alla strumentalizzazione delle sirene elettorali presenti in casa del Partito democratico e non solo".