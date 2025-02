Fine vita, Bertolaso a Tgcom24: "Non occorre una legge regionale per seguire le norme"

Fine vita, il dibattito è in corso. Cosa faranno le regioni dopo la decisione della Toscana di dotarsi di una legge che recepisce i requisiti stabiliti con una sentenza della Corte Costituzionale? Seguiranno l'esempio o meno? Guido Bertolaso, assessore al welfare di Tgcom24 è chiaro: "Non c'è bisogno di una legge regionale, noi come regione ci siamo dotati di un comitato tecnico e etico, in grado di recepire i principi della Corte di essere coerente con i dettami costituzionali". "Poi, - aggiunge e conclude - dal punto di vista politico saranno le autorità a decidere se e come procedere ma l'esempio e il processo scelto da regione Lombardia è chiaro e condiviso anche dalla magistratura."