Filippo Turetta, domani è il giorno della sentenza: rischia l'ergastolo

Sull'altro piatto della bilancia c'è una pubblica accusa per la quale Filippo "premeditò con crudeltà l'uccisione di Giulia". Su l'imputato potrebbe pesare soprattutto quella lista delle cose per uccidere (coltelli, scotch, badile, sacchi neri dell'immondizia, corda per legare caviglie, sotto e sopra ginocchia, calzino umido in bocca per non farla urlare). Una lista, stilata da Turetta, solo quattro giorni prima del fatto, il 7 novembre 2023. Un progetto nero dal quale poteva tirarsi indietro in qualsiasi momento, avendo "tutte le possibilità e gli strumenti culturali per scegliere", sostiene il pm.