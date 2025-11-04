Venezia, Fiano all'Università Ca' Foscari: protesta degli studenti del Fronte della Gioventù | "Con Bernini nega il genocidio a Gaza"

Durante la sessione è stato proposto un approfondimento sul perché, secondo Fiano, a Gaza non si può parlare tecnicamente di genocidio. "Ciò non significa che non sono perché si fermi il massacro che è in corso. Ma genocidio, termine coniato nel 1944 da un ebreo polacco fuggito negli Usa, significa distruggere un gruppo umano in quanto tale, non in un conflitto. È quanto è accaduto a ebrei, armeni, in Cambogia, agli Hutu in Africa e anche a Srebrenica". Il parlamentare ha anche condiviso una storia familiare: alcuni suoi parenti furono deportati ad Auschwitz e solo il padre dell'onorevole riuscì a tornare in Italia. "Gli altri furono tutti uccisi", ha raccontato.