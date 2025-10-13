Milano, niente stop al gemellaggio con Tel Aviv: tafferugli dentro e fuori Palazzo Marino

Tensione e tafferugli fuori Palazzo Marino, sede del Consiglio comunale di Milano, dopo che l'Aula ha respinto lo stop al gemellaggio con Tel Aviv. I manifestanti presenti in presidio hanno iniziato a spingere contro le transenne a protezione di Palazzo Marino urlando "vergogna". I poliziotti in tenuta antisommossa, a quel punto, li hanno respinti usando anche i manganelli. Poco prima il Consiglio comunale aveva respinto il passaggio dell'ordine del giorno del consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi che chiedeva di bloccare ogni forma di collaborazione con Israele, incluso il gemellaggio con Tel Aviv. Dopo la votazione, in Aula era scoppiato il caos dai banchi del pubblico.