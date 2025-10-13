Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
caos anche in aula

Milano, niente stop al gemellaggio con Tel Aviv: tafferugli dentro e fuori Palazzo Marino

Il Consiglio comunale ha respinto il passaggio dell'ordine del giorno del consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi che chiedeva di bloccare ogni forma di collaborazione con Israele

13 Ott 2025 - 19:23
1 di 25
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Tensione e tafferugli fuori Palazzo Marino, sede del Consiglio comunale di Milano, dopo che l'Aula ha respinto lo stop al gemellaggio con Tel Aviv. I manifestanti presenti in presidio hanno iniziato a spingere contro le transenne a protezione di Palazzo Marino urlando "vergogna". I poliziotti in tenuta antisommossa, a quel punto, li hanno respinti usando anche i manganelli. Poco prima il Consiglio comunale aveva respinto il passaggio dell'ordine del giorno del consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi che chiedeva di bloccare ogni forma di collaborazione con Israele, incluso il gemellaggio con Tel Aviv. Dopo la votazione, in Aula era scoppiato il caos dai banchi del pubblico. 

Leggi anche

Gaza, le tappe del conflitto dal 7 ottobre 2023 all'accordo sul piano di pace Usa

Guerriglia urbana al corteo pro-Pal a Roma: idranti in azione, lancio di bottiglie e petardi | Auto della polizia data alle fiamme | I manifestanti: "Siamo un milione"

Nel testo si prevedeva anche lo stop al gemellaggio con la città di Tel Aviv. Il punto all'ordine del giorno è stato respinto con 9 voti favorevoli e 21 contrari. Dall'area riservata al pubblico è partito il coro "Vergogna, vergogna", con la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi che ha chiesto l'intervento della polizia locale e ha interrotto la seduta.

All'esterno di Palazzo Marino alcuni manifestanti hanno inscenato una protesta. La maggior parte dei presenti, dopo gli attimi di tensione con uso di manganelli, hanno abbandonato piazza della Scala e sono partiti in corteo urlando slogan come "Palestina libera" e cori contro le forze dell'ordine. Altri manifestanti sono rimasti nella piazza

Ti potrebbe interessare

milano
tel aviv

Sullo stesso tema