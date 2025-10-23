Consigliera piemontese del M5s si "rolla" uno spinello di cannabis light in Regione: è polemica

"Anche solo evocare uno spinello in un'assemblea istituzionale è un gesto che offende le istituzioni, è un pessimo esempio per i giovani e un insulto al ruolo che ciascuno di noi dovrebbe avere l'onore di rappresentare. E poi ci si stupisce se cresce l'astensionismo, se la gente perde fiducia nella politica... Ma se in Consiglio regionale si 'rollano le canne' per protesta, davvero qualcuno si meraviglia?", si è chiesto Nicco. "Spero che i cittadini piemontesi sappiano distinguere tra chi rispetta le istituzioni e lavora per farle valere, e chi invece le dileggia e le ridicolizza per un quarto d'ora di visibilità. Perché la serietà non è noiosa. È semplicemente rispetto", ha aggiunto.