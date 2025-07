Fermo, colpito da malore precipita con il parapendio: morto il famoso base jumper Felix Baumgartner

Si era lanciato con il parapendio ma, durante il volo, è stato colto da un malore, ha perso il controllo del mezzo, è precipitato ed è morto. Il tragico incidente è avvenuto a Porto Sant'Elpidio (Fermo): Felix Baumgartner, famoso base jumper è finito nella piscina di una struttura ricettiva lungo la costa, urtando una ragazza che è rimasta ferita in seguito all'impatto. La giovane non è in gravi condizioni.