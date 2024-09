Abbadia Lariana (Lecco), base jumper si schianta e muore dopo il lancio

Un base jumper di 33 anni è morto dopo essersi lanciato dalla parete Forcellino ad Abbadia Lariana, nel Lecchese, a quota 1.280 metri. Al giovane non si sarebbe aperta la vela della tuta alare. Il suo corpo è stato trovato nei boschi sotto la zona di lancio. L'uomo era con un gruppo di 4-5 persone, probabilmente amici, per effettuare il volo. Sul posto, oltre al soccorso alpino della XIX Delegazione lariana, i carabinieri di Lecco e i vigili del fuoco. Poche ore prima un'altra tragedia della montagna, stavolta sul Monte Bianco, dove quattro alpinisti (di cui due italiani) hanno perso la vita per il cattivo tempo.