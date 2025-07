Val di Fassa, base jumper muore schiantandosi su una strada

Un base jumper australiano di 42 anni ha perso la vita dopo essersi lanciato dalla cima del Sass Pordoi, in Val di Fassa. L'uomo, che faceva parte di una comitiva di connazionali con base in località Lupo Bianco, dove sarebbe dovuto atterrare, si è schiantato lungo un tornante della strada statale 48, a una quota di circa 1.700 metri e a 400 metri di distanza dal punto di atterraggio, probabilmente in seguito a un problema tecnico che gli ha impedito di aprire tempestivamente la vela. La chiamata al 112 è arrivata dai compagni intorno alle 13. Al loro arrivo, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.