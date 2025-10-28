Femminicidio nel Veronese, uccide la compagna a coltellate: arrestato

In passato la donna si era già rivolta ai carabinieri per episodi di maltrattamenti domestici, ma poi aveva deciso di ritirare la denuncia
© Carabinieri
Una donna di origine brasiliana è stata uccisa dal compagno all'interno della loro abitazione a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. L'uomo l'avrebbe aggredita con un coltello durante un violento litigio, colpendola più volte. L'allarme è stato lanciato da alcuni amici della vittima che, non riuscendo a contattarla da sabato, si sono preoccupati per il suo silenzio. Quando i soccorsi sono arrivati, la donna era già priva di vita. L'uomo, anche lui brasiliano, è stato arrestato dai carabinieri.
Gli investigatori del Ris dei carabinieri stanno procedendo con gli accertamenti e sarà il medico legale a stabilire data e ora del decesso. Al momento della scoperta del cadavere il compagno non era in casa. L'uomo è stato bloccato successivamente.
La vittima si era trasferita in quell'abitazione circa un anno e mezzo fa, dopo che il compagno l’aveva acquistata. In passato la donna si era già rivolta ai carabinieri per episodi di maltrattamenti domestici, ma poi aveva deciso di ritirare la denuncia. A causa del clima familiare violento, alla donna era stato tolto l’affidamento della figlia avuta da una precedente relazione, su richiesta del padre della bambina.