Femminicidio nel Veronese, uccide la compagna a coltellate: arrestato

Una donna di origine brasiliana è stata uccisa dal compagno all'interno della loro abitazione a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. L'uomo l'avrebbe aggredita con un coltello durante un violento litigio, colpendola più volte. L'allarme è stato lanciato da alcuni amici della vittima che, non riuscendo a contattarla da sabato, si sono preoccupati per il suo silenzio. Quando i soccorsi sono arrivati, la donna era già priva di vita. L'uomo, anche lui brasiliano, è stato arrestato dai carabinieri.