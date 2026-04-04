Grave lutto per l'ex calciatore Felice Centofanti: morta la figlia Giorgia | Il ricordo social: "Dolore incolmabile, ma ora sei libera"
La piccola, nata con una disabilità, è scomparsa a inizio aprile. La sorella Martina, ex ginnasta azzurra: "Sei stata la forza più grande della nostra famiglia"
Grave lutto per Felice Centofanti, ex terzino di Inter, Palermo e Genoa. Sua figlia Giorgia, nata con una disabilità, è morta nei giorni scorsi. A dare la triste notizia l'altra figlia del calciatore, l'ex ginnasta azzurra Martina Centofanti, sui social: "Ogni giorno e dal primo momento sei stata la forza più grande che la famiglia abbia avuto. Il pilastro e il centro del nostro amore, qualcosa di talmente grande che è impossibile da spiegare a parole".
"Il tuo sorriso ha illuminato ogni momento"
"Abbiamo sempre ritenuto opportuno preservare la tua storia, la nostra storia, perché così delicata e preziosa da essere custodita con cura. Vorremmo ora però provare in qualche modo a renderti onore, per quello che sei stata per noi", ha scritto Martina Centofanti, il cui padre - ex calciatore degli anni Ottanta e Novanta - è ora volto tv e dirigente sportivo. "Il tuo sorriso ha illuminato ogni momento, ci bastava immaginarlo per sentirci vivi e improvvisamente anche le cose che sembravano impossibili diventavano più semplici da affrontare e, pensando a te, sarà così per sempre".
"Ciò che ci hai donato in questi anni non ha valore"
"Ogni attimo passato insieme è stato essenziale per riempire il cuore di amore incondizionato, consapevoli del fatto che ogni minuto fosse prezioso e unico e ricordandoci ogni giorno di quanto la vita vada apprezzata e vissuta a pieno", ha aggiunto l'ex Farfalla, protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 con due medaglie di bronzo a squadre. "Ciò che ci hai donato tu in tutti questi anni non ha valore, noi speriamo di essere stati degni di te e di averti restituito quell’amore immenso e incondizionato che tu ci hai sempre trasmesso. Ora ancor di più cercheremo di apprezzare la vita in tutte le sue sfaccettature, anche e soprattutto per te, Giorgina".
"Il dolore è incolmabile, ma ora sei libera"
"Guerriera nostra, hai sempre lottato con tutte le tue forze e, anche se ci hai lasciato all'improvviso e in questo momento per noi il dolore è incolmabile, ora sei libera da tutto il male che hai vissuto e della cattiveria che la vita ha avuto nei tuoi confronti. Che tu possa fare una passeggiata, una chiacchierata felice, che tu possa correre in un prato, leggere un libro, fare un disegno, guardare il mare, il sole, il cielo, tutto sempre con quel tuo sorriso sul volto, quello che nessuno di noi dimenticherà mai", ha scritto Martina sui social. "La tua mamma, il tuo papà, Marti, Cami e tutti i tuoi cari ti terranno sempre qui, radicata nelle nostre anime e nei nostri cuori, con la promessa di tenere sempre vivo il tuo ricordo e rendere onore alla tua vita", ha concluso.