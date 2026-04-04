Grave lutto per l'ex calciatore Felice Centofanti: morta la figlia Giorgia | Il ricordo social: "Dolore incolmabile, ma ora sei libera"

"Guerriera nostra, hai sempre lottato con tutte le tue forze e, anche se ci hai lasciato all'improvviso e in questo momento per noi il dolore è incolmabile, ora sei libera da tutto il male che hai vissuto e della cattiveria che la vita ha avuto nei tuoi confronti. Che tu possa fare una passeggiata, una chiacchierata felice, che tu possa correre in un prato, leggere un libro, fare un disegno, guardare il mare, il sole, il cielo, tutto sempre con quel tuo sorriso sul volto, quello che nessuno di noi dimenticherà mai", ha scritto Martina sui social. "La tua mamma, il tuo papà, Marti, Cami e tutti i tuoi cari ti terranno sempre qui, radicata nelle nostre anime e nei nostri cuori, con la promessa di tenere sempre vivo il tuo ricordo e rendere onore alla tua vita", ha concluso.