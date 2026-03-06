Lutto per Christian De Sica. Il celebre attore, che ha compiuto 75 anni lo scorso 5 gennaio, ha perso l'amata cagnolina Meri, da anni sua compagna di vita e avventure. L'annuncio è arrivato attraverso un post su Instagram, nel quale l'attore ha condiviso un dolcissimo scatto di Meri che ha subito attirato centinaia di messaggi di cordoglio da fan e amici.