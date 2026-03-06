Lutto per Christian De Sica, morta la sua cagnolina Meri: "Buon viaggio mia amata"
L'attore saluta l'amato animale, con un commovente post su Instagram che ha raccolto centinaia di messaggi di cordoglio da fan e amici
Christian De Sica © Instagram
Lutto per Christian De Sica. Il celebre attore, che ha compiuto 75 anni lo scorso 5 gennaio, ha perso l'amata cagnolina Meri, da anni sua compagna di vita e avventure. L'annuncio è arrivato attraverso un post su Instagram, nel quale l'attore ha condiviso un dolcissimo scatto di Meri che ha subito attirato centinaia di messaggi di cordoglio da fan e amici.
Addio Meri
Nel post condiviso da De Sica, la cagnolina, un levriero italiano, dal pelo bianco e dal fisico elegante e minuto, è fotografata sulla poltrona del salotto di casa, mentre dorme dolcemente: un'immagine davvero tenera, che racconta il legame tra Meri e il suo padrone, ma anche con tutto il resto della famiglia De Sica.
La descrizione è di poche parole, ma sentite e piene d'affetto: "Ciao mia amata Meri. Buon viaggio".
La figlia dell'attore, Maria Rosa De Sica, ha commentato il post del padre con un semplice: "Meri nostra", accompagnato da due cuoricini. Sul suo profilo personale inoltre, la 38enne ha condiviso un post per celebrare la vita dell'inseparabile e amata cagnolina: due foto distinte, con il fedele animale sdraiato sul divano e poi della cagnolina vicino alla piccola Bianca, la figlia di Maria Rosa.
"La nostra Meri, anima riservata e gentile, oggi è andata sul Ponte. Mancherai a tutti noi e alla mia bambina", si legge nella didascalia. Lo stesso Christian ha a sua volta commentato il post della figlia con un semplice ma eloquente "Che dolore".
Il sostegno di amici e fan
Appena pubblicato, il commovente post ha ricevuto moltissimi commenti di vicinanza e supporto a Christian De Sica. Oltre ai messaggi di cordoglio dei fan, sono arrivati anche quelli di numerosi amici e colleghi del mondo dello spettacolo e della televisione.
Orietta Berti, Rossella Erra e Sara Croce hanno commentato con dei cuori, in segno di vicinanza all'attore e alla sua famiglia in questo momento difficile, unendosi al cordoglio condiviso dai fan. Oltre a loro anche Mattia Faraoni, Francesco Oppini, Lucia Ocone e Carmen Russo sono tra i molti che si sono fermati per fare le loro condoglianze a Christian De Sica.