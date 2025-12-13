Christian De Sica torna al cinema con "Agata Christian - Delitto Sulle Nevi": svelato il trailer ufficiale

La pellicola diretta da Eros Puglielli, prodotta da Medusa Film e Be Water Film, vede nel cast anche Lillo Petrolo e Paolo Calabresi
Christian De Sica torna al cinema con un giallo tra ironia e suspense. Medusa Film e Be Water Film annunciano l'arrivo nelle sale del nuovo film dal titolo "Agata Christian - Delitto Sulle Nevi" di cui sono stati svelati trailer e poster ufficiale. La pellicola, affidata alla regia di Eros Puglielli, vede nel cast Lillo Petrolo e Paolo Calabresi. L'uscita nelle sale è fissata per il 5 dicembre 2026.
Il film vanta un cast ricchissimo che unisce grandi nomi della commedia italiana e volti amati dal pubblico come Lillo Petrolo, Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Chiara Francini, Ilaria Spada e Tony Effe, mentre la sceneggiatura è firmata da Mariano Di Nardo, Federico Fava, Antonio Manca ed Eros Puglielli. La produzione è curata da Be Water Film con Medusa Film, confermando l'attenzione per un cinema di genere capace di unire intrattenimento popolare e scrittura brillante. Il film è stato realizzato in collaborazione con Prime con il sostegno di Fondazione Film Commission Vallée D’aoste.
© Ufficio stampa
Al centro della storia c'è Christian Agata, celebre criminologo dal sarcasmo tagliente e dall'intuito infallibile, coinvolto suo malgrado in un weekend che si trasforma in un incubo. Quella che doveva essere una semplice operazione promozionale per un gioco da tavolo diventa un vero e proprio caso di omicidio, in una villa isolata da una valanga. Tra segreti di famiglia, tensioni irrisolte e false piste, l'indagine si complica: un delitto in stile classico, dove nulla è come sembra. Con il suo mix di mistero, "Agata Christian – Delitto sulle nevi" si prepara a conquistare il pubblico in sala.
Al cinema dal 5 febbraio