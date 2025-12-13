Christian De Sica torna al cinema con "Agata Christian - Delitto Sulle Nevi": svelato il trailer ufficiale

Christian De Sica torna al cinema con un giallo tra ironia e suspense. Medusa Film e Be Water Film annunciano l'arrivo nelle sale del nuovo film dal titolo "Agata Christian - Delitto Sulle Nevi" di cui sono stati svelati trailer e poster ufficiale. La pellicola, affidata alla regia di Eros Puglielli, vede nel cast Lillo Petrolo e Paolo Calabresi. L'uscita nelle sale è fissata per il 5 dicembre 2026.