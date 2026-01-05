Christian De Sica compie 75 anni: una vita tra cinema, musica e comicità

Dal 1972 Christian De Sica è legato a Silvia Verdone, sorella dell'attore e regista Carlo Verdone. Quando si conobbero De Sica aveva da poco esordito al cinema e continuava gli studi nella stessa classe con Carlo. "L'ho conosciuta che lei aveva 14 anni, io 20. Andavo a fare i compiti a casa di suo fratello, Carlo Verdone, eravamo compagni banco. E ogni tanto, invece di fare i compiti, facevo la corte a Silvia. Poi quando Carlo ha scoperto che stavamo insieme, dice che mi ha menato, ma non è vero, ci siamo strattonati un po' sotto casa sua ma poi lo accettò", raccontò a Verissimo nel 2023.