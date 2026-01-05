Christian De Sica compie 75 anni: una vita tra cinema, musica e comicità

Dai cinepanettoni ai film d'autore, l'attore romano è diventato uno dei volti più popolari del cinema italiano
© Ansa
Christian De Sica compie 75 anni. Nato a Roma il 5 gennaio nel 1951, figlio del celebre attore e regista Vittorio De Sica, si è avvicinato al mondo dello spettacolo da giovanissimo, ha mosso i primi passi non come attore, ma come cantante. Il debutto davanti alla macchina da presa avviene nel 1972 con un ruolo nella miniserie televisiva "Blaise Pascal" di Roberto Rossellini e al cinema nel film "Pauline 1880". Nel 1973 viene diretto dal padre Vittorio nel film "Una breve vacanza". Cinque anni dopo, nel 1977 vince il David di Donatello Speciale come rivelazione per "Giovannino" di Paolo Nuzzi. Negli anni '70 e '80 è impegnato anche in tv con programmi di intrattenimento e varietà come "Bambole, non c'è una lira", "Due come noi", "Come Alice" e "Belli Freschi" e incide due album - "Anch'io ho qualcosa da dire" e "Amerika" e alcuni singoli di successo.
Come attore ottiene grande popolarità con la commedia all'italiana: "Borotalco" (1982) di Carlo Verdone, "Sapore di mare" (1983), "Yuppies" (1986). Negli anni Novanta è, invece, protagonista dei cinepanettoni tra cui "Vacanze di Natale" e "A spasso nel tempo", formando la coppia comica storica con Massimo Boldi. Da quel momento Christian De Sica diventa il volto simbolo dei cinepanettoni, commedie natalizie capaci di dominare il botteghino per oltre due decenni. Seguono titoli di enorme popolarità come "Vacanze in America", "I pompieri" e "Yuppies - I giovani di successo".
Negli anni Novanta riprende con forza la saga dei cinepanettoni grazie a "Vacanze di Natale '90" e "Vacanze di Natale ’91". La coppia Boldi-De Sica diventa una delle più amate dal pubblico italiano, protagonista di film come Anni ’90 e Tifosi. Nel 1990 De Sica debutta anche dietro la macchina da presa con "Faccione", mentre nel 1991 dirige e interpreta "Il Conte Max", omaggio al cinema del padre e alla commedia classica italiana.
Negli anni Duemila continua il successo dei film natalizi della serie Natale a…, come "Natale sul Nilo" e "Natale in India". Dopo la separazione artistica da Boldi, torna al cinema con "Natale a New York". Accanto ai ruoli comici, De Sica dimostra anche notevoli capacità drammatiche, come in "Il figlio più piccolo" (2010) di Pupi Avati. Dal 2012 al 2014 è giurato a "Tale e Quale Show", conquistando anche il pubblico televisivo.
Dal 1972 Christian De Sica è legato a Silvia Verdone, sorella dell'attore e regista Carlo Verdone. Quando si conobbero De Sica aveva da poco esordito al cinema e continuava gli studi nella stessa classe con Carlo. "L'ho conosciuta che lei aveva 14 anni, io 20. Andavo a fare i compiti a casa di suo fratello, Carlo Verdone, eravamo compagni banco. E ogni tanto, invece di fare i compiti, facevo la corte a Silvia. Poi quando Carlo ha scoperto che stavamo insieme, dice che mi ha menato, ma non è vero, ci siamo strattonati un po' sotto casa sua ma poi lo accettò", raccontò a Verissimo nel 2023.
Nel 1980 Christian De Sica e Silvia Verdone si sono sposati a Roma e dalla loro unione sono nati due figli Brando e Maria Rosa. "Sono 52 anni che stiamo insieme e non prenderci troppo sul serio forse è il nostro segreto - ha detto - Ancora ridiamo insieme e abbiamo sempre volato sopra i problemi".