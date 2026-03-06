Famiglia nel bosco, il tribunale: "Allontanare la madre e separare i bimbi"
Intanto, è in programma la perizia psicologica sui piccoli
Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso di allontanare Catherine Birmingham, la mamma dei "bambini del bosco", dalla casa famiglia nella quale le era concesso di stare insieme con i piccoli e di separare anche i minori. Lo ha confermato l'avvocato della famiglia, Marco Femminella, prima di entrare nella casa famiglia dove è in programma la perizia psicologica sui bambini.
"C'è un'ordinanza di un tribunale che ha una sensibilità talmente alta che noi abbiamo apprezzato - ha detto Femminella - che in pieno svolgimento della consulenza ha deciso di allontanare i bambini e separare la madre". "Probabilmente questa consulenza, avrebbe detto Andreotti, non andava bene come stava andando, così l'abbiamo interrotta", ha chiosato l'avvocato.
Non è chiaro a questo punto se i test psicologici sui minori saranno effettuati nella struttura protetta o se, invece, in un altro luogo, come inizialmente chiesto anche dallo stesso team legale che segue la coppia anglo-australiana. La perizia è in programma oggi, venerdì 6 marzo, e domani, sabato 7 marzo.
Periti di parte: "Una decisione che ci terrorizza"
Una decisione "che ci terrorizza". Con queste parole Marina Aiello, una delle psicologhe che compone il team dei periti della "famiglia del bosco", ha commentato la decisione del tribunale dei minorenni dell'Aquila. "Non ho ancora parlato con i genitori - ha detto entrando nella struttura protetta -, siamo qui per fare il colloquio e vedere i bambini. Mi auguro di poterlo fare, questa è la mia speranza. Si tratta di uno sconvolgimento che ha fatto un'escalation di gravità enorme e assurda".