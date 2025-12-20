Famiglia nel bosco, giudici: genitori abbattano il muro di diffidenza

Nella sentenza con cui la Corte d'Appello de L'Aquila ha respinto venerdì il ricorso presentato dai legali della cosiddetta "famiglia nel bosco", i giudici sottolineano "gli apprezzabili sforzi di collaborazione" messi in atto dai genitori dopo l'allontanamento dei figli. Nel provvedimento, la Corte auspica inoltre "un definitivo superamento del muro di diffidenza da loro precedentemente alzato avverso gli interventi e le offerte di sostegno", facendo riferimento al rapporto con le istituzioni coinvolte nella tutela dei minori.