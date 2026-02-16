A "Quarta Repubblica" parla l'ex procuratore Mario Venditti: "Io tradito dalla giustizia"

Alla domanda sul "ragionevole dubbio" e sulle scelte fatte, Venditti risponde: "Rifarei esattamente quello che ho fatto. Non ci sono elementi nuovi. Alla fine, gira e rigira, è come il gioco dell’oca, si torna sempre al punto di partenza. Non c'erano cose nuove, perché a ogni consulenza, a ogni perizia, se ne contrapponeva un'altra ed è quello che sta avvenendo adesso, e non si esce da questo. A proposito di ragionevole dubbio, se c'è un consulente che ti dice una cosa, e un altro consulente che te ne dice un'altra, e sono tutte e due consulenze valide tecnicamente, e non fondate sul nulla, allora come ne esci dal famoso ragionevole dubbio? Non vai da nessuna parte". "Mi si addebita il fatto che io ho messo a disposizione della difesa Sempio la consulenza di Linarello. In base a che cosa? Allora, quella consulenza ce l'avevano un po' tutti e perché ero solo io in grado di consegnare questo documento alla difesa Sempio? L’avvocato Lovati lo ha detto in tutte le trasmissioni televisive che è stato un giornalista". Ancora, sul tema dell’interrogatorio e su eventuali “segnali” a Sempio, l’ex procuratore chiarisce: "Quel famoso interrogatorio viene svolto da me, da una collega, che era la prima titolare dell'indagine, alla presenza degli avvocati, non ho sentito nessuno che abbia in qualche modo cercato di consolare l'indagato Sempio. Io ero lì, non ho sentito nessuno, ma poi, sapendo che i colloqui che avrebbe avuto dopo in macchina con i suoi familiari erano intercettati, sarei stato un pazzo a dire una qualsiasi cosa che poi poteva finire nelle intercettazioni".