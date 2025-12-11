Logo Tgcom24
L'EX PROCURATORE ACCUSATO DI CORRUZIONE

Garlasco, Venditti non "riscatta" un pc | Asso nella manica per la Procura?

Una dimenticanza che rischia di dare una grossa mano agli inquirenti: ecco perché

di Paola Miglio
11 Dic 2025 - 14:44
01:21 

A suon di ricorsi al Tribunale del Riesame di Brescia l'ex procuratore di Pavia Mario Venditi è riuscito a riappropriarsi dei dispositivi elettronici che gli erano stati sequestrati. Tutti tranne uno: il portatile di proprietà della Procura pavese, che il magistrato si era portato via il 7 luglio di due anni fa quando era andato in pensione. Per appropriarsene Venditti avrebbe dovuto riscattarlo, cosa che non ha fatto. Questa dimenticanza rischia di dare una grossa mano alla Procura di Brescia.

