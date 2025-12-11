Garlasco, Venditti non "riscatta" un pc | Asso nella manica per la Procura?

A suon di ricorsi al Tribunale del Riesame di Brescia l'ex procuratore di Pavia Mario Venditi è riuscito a riappropriarsi dei dispositivi elettronici che gli erano stati sequestrati. Tutti tranne uno: il portatile di proprietà della Procura pavese, che il magistrato si era portato via il 7 luglio di due anni fa quando era andato in pensione. Per appropriarsene Venditti avrebbe dovuto riscattarlo, cosa che non ha fatto. Questa dimenticanza rischia di dare una grossa mano alla Procura di Brescia.