Il 9 ottobre il magistrato in pensione era poi stato raggiunto da un secondo decreto di sequestro assieme all'ex pm di Pavia oggi sostituto a Milano, Pietro Paolo Mazza, per l'inchiesta "Clean 3" sul presunto "sistema Pavia", bocciato dal Riesame per la assenza di alcuna "evidenza investigativa" della corruzione o "sistematica svendita" della toga. Il 24 ottobre, terzo sequestro probatorio: i pubblici ministeri lo hanno disposto anche nei confronti degli ex carabinieri della squadra di polizia giudiziaria di Venditti, Silvio Sapone e Giuseppe Spoto, negli stessi giorni in cui venne iscritto sul registro degli indagati anche Giuseppe Sempio per corruzione e la Procura dispose (inizialmente) un accertamento tecnico irripetibile su telefoni e pc. E il Riesame, per la terza volta, i 14 novembre, aveva annullato il provvedimento sul presupposto che ogni "motivazione" alla base di perquisizioni e sequestri deve prevedere "parole chiave" come "criteri di selezione" dentro il materiale informatico per evitare le cosiddette ricerche "a strascico", come prevede la più recente giurisprudenza di Cassazione in materia.