Ex Ilva, sospeso il tavolo sindacati-governo: tutto rinviato

Il tavolo sull'ex Ilva tra sindacati e governo "è stato sospeso e riprenderà all'inizio della prossima settimana". Lo dice Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, lasciando Palazzo Chigi al termine dell'incontro che, dice, "non è andata bene". E spiega: "Abbiamo chiesto garanzie, una prospettiva, ma non ci sono state risposte adeguate e quindi abbiamo deciso di aggiornare il tavolo". Aggiunge il segretario Fiom, Michele De Palma: "Lo Stato deve garantire la continuità dell'azienda, questo per noi è il punto fondamentale: gli investimenti per la decarbonizzazione e la garanzia dei livelli occupazionali".