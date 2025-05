Ex Ilva, Urso: da Baku Steel volontà di procedere con acquisizione, in arrivo dl

Sugli impianti della ex Ilva "è un momento cruciale" e serve "la massima responsabilità: evitiamo le polemiche e lavoriamo in sintonia. Non è il momento delle recriminazioni, ma delle soluzioni". Lo afferma il ministro di Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso in un'intervista al Sole 24 ore. "Una delegazione del Mimit in Azerbaigian ha avuto interlocuzioni molto costruttive, riscontrando da parte di Baku Steel un interesse concreto e la conferma della volontà di portare avanti il percorso di acquisizione - aggiunge -. Il ruolo di Invitalia sarà cruciale per il successo della cessione e la percentuale di partecipazione in minoranza verrà definita in base agli accordi finali che saranno assunti con Baku Steel. Riteniamo di poter procedere a breve con il decreto legge che formalizzerà le modalità di partecipazione".