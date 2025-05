Ex Ilva, Urso dopo l'incendio dell'altoforno 1: "L'impianto è del tutto compromesso"

L'incidente all'altoforno 1 dell'ex Ilva di Taranto ha danneggiato in modo pesante la struttura e i tempi per ottenere dalla Procura il dissequestro dell'impianto sono troppo lunghi per intervenire ed evitare danni strutturali. Il rischio concreto è che ci siano contraccolpi occupazionali. Potrebbe poi saltare, o comunque diventare meno appetibile, l'acquisto dell'impianto in un momento in cui la trattativa era nella fase finale con le strutture commissariali di Acciaierie d'Italia in As e Ilva in As confrontarsi con gli azeri di Baku Steel.