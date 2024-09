Ex Ilva, Corte d'appello di Taranto: processo da rifare a Potenza

La Corte d'assise d'appello di Taranto ha annullato la sentenza di primo grado del processo "Ambiente Svenduto" a carico di 37 imputati e tre società per il presunto disastro ambientale causato dall'ex Ilva negli anni di gestione dei Riva. E' stata accolta la richiesta dei difensori di spostare il procedimento a Potenza in quanto i giudici tarantini, togati e popolari, che hanno emesso la sentenza di primo grado, sarebbero a loro volta da considerare "parti offese" del disastro ambientale. In primo grado furono 26 le condanne nei confronti di dirigenti della fabbrica, manager e politici, per circa 270 anni di carcere.