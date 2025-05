Ex Ilva, chiesta la cassa integrazione per 3.926 dipendenti | Fiom-Cgil: "Basta far pagare i lavoratori"

Dalla Cgil è già arrivata una secca replica: le responsabilità non ricadano di nuovo sui lavoratori. "La Fiom-Cgil non accetterà percorsi di cassa integrazione senza alcuna chiarezza sulle prospettive future dell'ex Ilva - ha detto il coordinatore nazionale siderurgia per Fiom-Cgil, Luigi Scarpa -. Non può essere che i lavoratori ancora una volta paghino le conseguenze dell'incapacità di far partire la decarbonizzazione degli impianti. In questo modo si mettono in discussione tutte le tutele salariali, occupazionali e di messa in sicurezza dei lavoratori e degli impianti, che abbiamo conquistato nei precedenti accordi".