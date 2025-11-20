Ex Ilva, fabbrica occupata a Taranto e presidi a Genova: blocchi stradali e code in A10

Cresce la tensione tra i lavoratori dell'ex Ilva, a Taranto e a Genova. Dopo le assemblee di giovedì mattina è scattata l'occupazione dello stabilimento siderurgico di Taranto e a Genova gli operai hanno organizzato presidi a oltranza e blocchi stradali, passando la notte in strada, fuori dallo stabilimento. I sindacati chiedono la riconvocazione immediata del tavolo a Palazzo Chigi. A Genova l'assemblea convocata si è velocemente trasformata in sciopero e la manifestazione ha causato forti ripercussioni sulla viabilità, con chilometri di coda sulla A10.