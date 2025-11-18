Ex Ilva, salta il tavolo con il governo: i sindacati annunciano lo sciopero

La trattativa sull'ex Ilva è arrivata al capolinea, con l'annuncio dello sciopero da parte dei sindacati. Dopo circa quattro ore di incontro, è infatti saltato il tentativo del governo di chiudere, positivamente, il tavolo con le parti sociali. Ad annunciarlo il segretario generale della Uilm Rocco Palombella che ha spiegato: "Abbiamo rotto, abbiamo dichiarato 24 ore di sciopero a partire da domani (19 novembre, ndr), con assemblee. Perché i nostri dubbi sono diventate certezze. È un disastro". Secondo Palombella, infatti, "il piano porta alla chiusura dello stabilimento. È mancato il senso di responsabilità delle istituzioni e del governo". "Abbiamo chiesto alla Presidenza del Consiglio di ritirare il piano e di fare intervenire direttamente il premier Meloni. Ci hanno risposto di no e noi abbiamo deciso, ovviamente, di dichiarare sciopero", ha aggiunto il leader della Fiom, Michele De Palma.