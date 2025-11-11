Ex Ilva, Adolfo Urso: "Fino a fine dicembre 5.700 dipendenti in Cigs, da gennaio saranno 6.000"

"Oggi abbiamo un solo altoforno. La situazione è molto critica per noi, non vediamo un piano industriale, ci attendiamo ci venga spiegato. C'è una situazione drammatica, non c'è un piano di ripartenza". Così il segretario generale Fim-Cisl, Ferdinando Uliano, aveva affermato prima del vertice. "Oggi - aveva proseguito il sindacalista - ribadiremo al governo che per dare concretezza a un piano industriale che parli di rilancio e de-carbonizzazione ci vuole un ruolo importante da parte dello Stato e poi costruire le alleanze con i privati. Ci preoccupa che la situazione sta drammaticamente peggiorando, per fine anno le risorse finanziarie per alimentare l'impianto verranno meno: quindi aspettiamo il governo, aspettiamo cosa ci dice e poi faremo le nostre valutazioni".