Urso: "Genova ha detto sì a forno elettrico all'acciaieria ex Ilva"

"Oggi Genova mi ha detto sì in modo unitario alla possibilità di un forno elettrico all'acciaeria ex Ilva di Cornigliano, come previsto nel nostro piano di decarbonizzazione". Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine di una serie di incontri alla prefettura di Genova con gli enti locali, i sindacati, le imprese e i comitati. "Questo piano prevede, ove ci fosse l'interesse del player industriale, di realizzare anche un forno elettrico nella città di Genova, per l'area nord - ha proseguito Urso -. E' un'opportunità che può essere data agli investitori, a fronte del fatto che a Taranto sono previsti al massimo tre forni elettrici, per una capacità complessiva che non può superare i sei milioni di tonnellate" all'anno.