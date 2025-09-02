Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
a cornigliano

Urso: "Genova ha detto sì a forno elettrico all'acciaieria ex Ilva"

02 Set 2025 - 16:15

"Oggi Genova mi ha detto sì in modo unitario alla possibilità di un forno elettrico all'acciaeria ex Ilva di Cornigliano, come previsto nel nostro piano di decarbonizzazione". Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine di una serie di incontri alla prefettura di Genova con gli enti locali, i sindacati, le imprese e i comitati. "Questo piano prevede, ove ci fosse l'interesse del player industriale, di realizzare anche un forno elettrico nella città di Genova, per l'area nord - ha proseguito Urso -. E' un'opportunità che può essere data agli investitori, a fronte del fatto che a Taranto sono previsti al massimo tre forni elettrici, per una capacità complessiva che non può superare i sei milioni di tonnellate" all'anno.

ex ilva
genova
urso

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri