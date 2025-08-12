Ex Ilva di Taranto, firmata l'intesa sulla decarbonizzazione | Il sindaco: "Recepite le nostre richieste"

"L'accordo di Programma avrà, in particolare a oggetto la necessità del territorio della provincia di Taranto e dei comuni di Taranto e Statte, coniugando il soddisfacimento del diritto alla salute, all'ambiente, al lavoro. La prima riunione a tal fine si svolgerà a settembre", si legge nel testo. Saranno inoltre "valutate misure di politica attiva e passiva del lavoro, anche a sviluppo delle interlocuzioni in corso con le associazioni sindacali". E verranno esaminate nuove prospettive per la reindustrializzazione delle aree libere, secondo il principio della valorizzazione dell'indotto, anche con la nomina di un commissario.