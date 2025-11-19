Ex Ilva, mobilitazione a Genova: stabilimento occupato e corteo

Lo stabilimento di Cornigliano diventa centro della mobilitazione dei lavoratori dopo l'annuncio dell'aumento della cassa integrazione. I sindacati parlano di mille posti a rischio
© Ansa
E' durata solo pochi minuti l'assemblea dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova, lasciando spazio alla decisione di occupare lo stabilimento di Cornigliano e avviare una mobilitazione immediata contro il blocco degli impianti del Nord. La protesta è proseguita con un corteo diretto alla stazione di Genova Cornigliano, dove gli operai hanno annunciato un presidio a oltranza. I sindacati denunciano che in città potrebbero essere a rischio circa mille posti di lavoro, mentre resta incerto l'impatto dell'aumento della cassa integrazione straordinaria fino a 6mila unità previsto per il gruppo.
La mobilitazione ha preso forma al termine di un'assemblea molto breve, convocata allo scopo di aggiornare i lavoratori sullo stato della vertenza e sulle ricadute dei piani di riorganizzazione. La decisione di occupare lo stabilimento è maturata rapidamente, sostenuta dalla volontà di dare un segnale forte rispetto all'ipotesi di un blocco degli impianti. I lavoratori hanno dichiarato la necessità di mantenere alta l'attenzione su una situazione considerata critica, temendo che la riduzione delle attività possa incidere in modo diretto e immediato sui livelli occupazionali.
Dopo l'occupazione simbolica dello stabilimento, la mobilitazione si è spostata all'esterno, trasformandosi in un corteo che ha raggiunto la stazione ferroviaria di Genova Cornigliano. Qui è stato organizzato un presidio permanente, con l'obiettivo di mantenere viva la protesta e coinvolgere istituzioni e cittadinanza. La scelta di un luogo pubblico e molto frequentato è parte di una strategia sindacale che punta a garantire visibilità alla vertenza e a sollecitare risposte concrete dai soggetti coinvolti nella gestione della crisi industriale.
I sindacati valutano come estremamente preoccupante il quadro prospettato dai piani di riorganizzazione, in particolare la previsione di un incremento della cassa integrazione straordinaria fino a 6mila lavoratori complessivi. Secondo le sigle sindacali, a Genova sarebbero circa mille i posti potenzialmente a rischio, un numero significativo per uno stabilimento che rappresenta uno dei poli industriali più rilevanti della città. Le organizzazioni dei lavoratori chiedono trasparenza, un confronto costante e garanzie certe sul futuro del sito, sottolineando come l'assenza di un piano industriale chiaro generi uno scenario di instabilità crescente.