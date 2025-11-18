Logo Tgcom24
Ex Ilva, commissari: "Nessuna sostanza pericolosa in fabbrica"

18 Nov 2025 - 16:07

"Dagli esami strumentali effettuati nello stabilimento ex Ilva di Taranto non è emersa la presenza di alcuna sostanza pericolosa per la salute". Questo, secondo quanto si apprende, è quanto comunicato dai commissari straordinari di Acciaierie d'Italia ai sindacati nell'incontro in corso a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto, relativamente a un presunto incidente denunciato stamattina dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di Fiom, Fim e Uilm. Secondo quanto riferito dai commissari di Acciaierie d'Italia, "il cattivo odore avvertito dai lavoratori proveniva da un'area esterna al perimetro dello stabilimento ex Ilva".