L'Etna come Roccaraso? Il capo della Protezione Civile a Tgcom24: "Non partite se non ben equipaggiati"

Duemila turisti sull'Etna in un weekend, per di più in sneaker o stivali con il tacco e minigonna per scattare selfie estremi tra neve e lava, soprattutto in orari notturni, "avevano colto tutti di sorpresa e fatto alzare l'allarme", commenta a Tgcom24 Salvo Cocina, capo della protezione civile siciliana. Subito Cocina aveva parlato di "colata turistica" irrispettosa in primis proprio della Muntagna, come i catanesi chiamano affettuosamente il loro vulcano. Ma, dopo le denunce e gli allarmi lanciati nei giorni scorsi per i rischi corsi da questi escursionisti all'arrembaggio, qualcosa è cambiato. In meglio.