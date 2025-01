Incidenti sull'Etna, morti due escursionisti di 60 e 17 anni

Un 60enne e un 17enne sono morti in due distinti incidenti in montagna, avvenuti nella Valle del Bove dell'Etna. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Il 60enne era già deceduto, il minorenne è arrivato in gravissime condizioni ed è deceduto nel reparto di Rianimazione. Nello stesso nosocomio è anche ricoverata una 16enne di Messina che, in un altro incidente, si è ribaltata mentre scendeva sulla neve sull'Etna: è entrata in codice rosso al pronto soccorso, ma non è considerata in gravi condizioni. Sul posto per il soccorso e l'assistenza sono intervenuti i vigili del fuoco anche con un elicottero della base nel capoluogo etneo.