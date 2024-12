Alto Adige, escursionista muore travolto da valanga

Un escursionista ha perso la vita travolto da una valanga a passo Stalle, in Alto Adige. L'uomo, con alcuni compagni, era salito a piedi lungo il facile sentiero che porta al valico italo-austriaco, a 2.052 metri di quota, sopra la Val Pusteria. Il gruppo era praticamente arrivato in quota quando, attraversando un canalone, si è staccata la slavina di piccole dimensioni che ha travolto e sepolto l'uomo. L'alpinista, probabilmente perché l'escursione non era particolarmente difficile, non era munito dell'Arva, l'apparecchio elettronico per la localizzazione, così i soccorritori hanno dovuto utilizzare le sonde. La vittima è un turista tedesco di 54 anni.