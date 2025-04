Eternit bis, pena ridotta per Stephan Schmidheiny: condannato a 9 anni e 6 mesi in Appello

Sentenza a Torino per le morti a Casale Monferrato: Stephan Schmidheiny, magnate svizzero e unico imputato nel processo Eternit bis, è stato condannato a 9 anni e sei mesi di reclusione per omicidio colposo. Lo ha deciso la Corte d’Assise d’Appello di Torino che lo ha assolto per i reati già prescritti: 199 casi dichiarati tali a cui si aggiungono 46 assoluzioni per assenza di nesso causale tra morte e amianto. L'imprenditore svizzero era accusato della morte di 392 persone a Casale Monferrato, tra cittadini e lavoratori, per effetto dell'amianto.