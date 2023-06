Amianto, Eternit bis: Schmidheiny condannato a 12 anni

Nell'ambito del processo Eternit bis è stato condannato a 12 anni, per omicidio colposo aggravato, l'imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny.

Lo ha deciso la Corte d'Assise di Novara. Schmidheiny era accusato della morte di 392 persone a Casale Monferrato, tra cittadini e lavoratori, per effetto dell’amianto. I pm Gianfranco Colace e Mariagiovanna Compare aveva chiesto per lui l’ergastolo con isolamento diurno, le difese l'assoluzione. In aula c'erano decine di parenti delle vittime.