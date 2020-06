La comunicazione sulla concessione della semilibertà è arrivata in giornata alla procura generale di Torino.

I parenti delle vittime: "Ci incateneremo a Roma" "Ci incateneremo a Roma. Andremo a Essen. Qualcosa faremo. Devono dirci come è possibile questa cosa". E' il primo commento di Rosina Platì, mamma di una delle sette vittime del rogo alla notizia della semilibertà per i due manager tedeschi. "Stasera - prosegue la donna - volevamo festeggiare, ma in qualche modo sentivamo che sarebbe arrivata una notizia di questo genere. Adesso basta: ci devono

spiegare cosa è successo. Hanno giocato troppo con noi e non ci fidiamo più di nessuno".

Boccuzzi: "Notizia vergognosa, sono basito" "Sono basito. Devono ancora inventare un aggettivo per esprimere le sensazioni che sto provando ora. La notizia è inattesa quanto vergognosa". E' invece il primo commento di Antonio Boccuzzi, l'operaio della Thyssenkrupp sopravvissuto all'incendio. Boccuzzi osserva che "cinque anni erano pochi, ma almeno erano qualcosa" mentre "questa concessione, invece, è pazzesca, incredibile, discutibile. Mi hanno insegnato che le sentenze e le decisioni del tribunale non si discutono. Credo però che sia arrivato il momento di iniziare a discuterle, altrimenti non vale più niente. In questo processo non c'è più nulla di normale".