Esodo di Ferragosto al via tra caldo e bollino nero

Weekend da bollino nero

Viabilità Italia prevede un weekend da bollino nero: molti italiani, infatti, hanno scelto la settimana di Ferragosto per riposarsi, mettendosi in viaggio proprio oggi. Giorno clou per gli spostamenti lungo le principali direttrici anche domenica 13 agosto. Le tratte interessate sono, in direzione Sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali Adriatica, Tirrenica e Jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani. L'Anas prevede anche un traffico consistente da rientro verso le città nel pomeriggio di domenica. Oggi, dalle 8 alle 22, e domani, dalle 7.00 alle 22.00, è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti.