Esodo, il traffico si fa intenso: in autostrada inizia un weekend da bollino rosso

L'esodo da vacanze rende la viabilità complicata.

Per l'ultimo weekend di luglio, infatti, lungo la rete Anas è atteso traffico in costante aumento. Da venerdì28 luglio fino a domenica 30 è previsto il bollino rosso lungo la rete autostradale. Le tratte interessate sono, in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani.