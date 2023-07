Esodo estivo agosto - settembre 2023: previsioni del traffico

Ecco il calendario aggiornato delle previsioni di traffico per il mese di agosto. Se a luglio non ci sono forti criticità, ad agosto compaiono i primi “bollini neri”

Viabilità Italia ha predisposto il “Piano esodo estivo”, che ha l’obiettivo di fornire ai cittadini informazioni utili per favorire partenze consapevoli e per aumentarne la sicurezza.

Tornano i bollini neri Quello che vi mostriamo qui sotto è il calendario con le previsioni del traffico nel mese di agosto e inizio settembre. Per quanto riguarda i bollini di traffico del mese di agosto, si prevedono in fase di esodo condizioni di traffico generalmente critico nel corso delle mattine di sabato 5 agosto e sabato 12 agosto, soprattutto lungo le principali direttrici verso le località di villeggiatura. In generale le previsioni del traffico diventano particolarmente intense e con possibili criticità, già a partire dalle giornate di venerdì 4 agosto e venerdì 11 agosto, con intensificazione nelle fasce pomeridiane. Ogni fine settimana si prevede comunque molto intenso lungo la rete autostradale e in particolare lungo la viabilità ordinaria in relazione agli spostamenti di breve raggio. Per quanto riguarda il controesodo, l’analisi dei dati di traffico fa presumere una distribuzione dei rientri in tutti i fine settimana del mese di agosto e nel primo fine settimana del mese di settembre, con criticità da bollino rosso in particolare lungo la viabilità ordinaria.

I cantieri ci saranno, ma... Come ogni anno i cantieri “terranno compagnia” ai viaggiatori. A ogni modo, le società stradali e autostradali tengono a precisare che hanno programmato le proprie attività in modo che, nei fine settimana e lungo le direttrici caratterizzate dai flussi di traffico più elevati, siano rimossi i cantieri di lavoro temporanei. Nei casi in cui la rimozione non sarà praticabile, le società stradali e autostradali metteranno in atto gli accorgimenti necessari per assicurare la massimizzazione della sicurezza e della fluidità della circolazione e garantire il maggior numero di corsie possibili.



Dove leggere o ascoltare le condizioni del traffico Per tutti i viaggiatori che vogliono restare sempre informati sulle condizioni del traffico, sono disponibili i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I., nonché i Pannelli a Messaggio Variabile presenti lungo gli itinerari autostradali. Per conoscere lo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148. Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili sui diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.).

I consigli utili Viabilità Italia richiama l’attenzione di chi si mette in viaggio affinché adotti comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale, informandosi preventivamente sulle condizioni di traffico attese e in atto.

Prima di mettersi in viaggio bisogna:

verificare l'efficienza del veicolo;

sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l'autovettura;

individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali;

evitare pasti abbondanti e alcool;

essere sufficientemente riposati;

tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico, non potendosi escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti.

Durante il viaggio bisogna: