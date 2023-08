Esodo estivo, Autostrade e Polizia insieme per promuovere la guida sicura

Per i weekend di esodo estivo con condizioni di traffico intenso nella rete autostradale, continua la collaborazione tra Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato per promuovere i comportamenti corretti alla guida.

A partire da sabato 5 agosto, e durante altri due fine settimana del mese, quello del 12 e del 26 agosto, in alcune aree di servizio si terranno attività di sensibilizzazione alla guida in sicurezza con la Polizia Stradale e si potranno avere informazioni sul traffico in tempo reale. I volontari di Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) forniranno anche assistenza sanitaria, grazie alla presenza di ambulanze.