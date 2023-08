Esodo estivo, sabato da bollino nero su strade e autostrade

Al via il secondo weekend di grandi partenze per l' esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale e autostradale di competenza Anas.

L'ondata di maltempo in arrivo rischia peraltro di complicare ulteriormente la situazione sulle strade.

Per la mattina di sabato si attendono condizioni di traffico da bollino nero, in particolare nella direzione nord-sud e lungo il corridoio tirrenico e adriatico. Analoghe previsioni di traffico sono indicate per sabato 12 agosto.

Per l'intero fine settimana il traffico risulterà particolarmente intenso con possibili criticità. Lo rende noto Autostrade per l'Italia. Per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri è previsto il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5t nella giornata di venerdì dalle 16 alle 22, nella giornata di sabato dalle 8 alle 22 e nelle giornate festive dalle 7 alle 22.

Coldiretti: "Il 44% dei vacanzieri sfiderà il traffico" Secondo un'indagine di Coldiretti, oltre 4 italiani su 10 (44%) tra coloro che viaggiano in auto sfideranno le previsioni negative sul traffico pur di raggiungere la meta delle attese vacanze e non si faranno spaventare da code e bollini, oltre che da maltempo e caro benzina. A motivare la scelta di chi decide di partire comunque nonostante i rischi di lunghe code c'è spesso il fatto - sottolinea la Coldiretti - di poter godere solo di periodi limitati e prestabiliti di ferie, che costringono a sfruttare al massimo i giorni a disposizione.

Il mare in testa alla classifica delle mete preferite Se il mare si conferma in testa alla classifica delle mete preferite, campagna e parchi naturali contendono alla montagna il secondo posto ma - nota Coldiretti - recuperano terreno anche le città d'arte, prese d'assalto soprattutto dagli stranieri.