Esodo di Ferragosto, domenica da bollino rosso

Traffico intenso

Sulla A14 dal km 307.1 in direzione Taranto si registra una coda di 1 km tra Grottammare e San Benedetto del Tronto per veicolo in avaria. Coda di 2 km invece tra Como Centro e Chiasso per l'attraversamento della dogana svizzera e coda anche in uscita alla barriera di Como Grandate per traffico intenso. Sulla A23 Udine-Tarvisio Coda al km 105.2 in direzione del confine di Stato alla barriera di Ugovizza per traffico intenso.