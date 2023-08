Previsioni del traffico 12-13 agosto 2023

Il secondo fine settimana di agosto sarà ancora critico per il traffico. Sabato e domenica mattina sono previste le fasi più intense di traffico, che comunque sarà da bollino rosso in tutte le direzioni.

Le criticità non sono previste soltanto sui tratti autostradali ma anche in uscita dalle tangenziali che collegano le città con le autostrade.

L’estate si avvia verso il secondo fine settimana di agosto, quello del 12 e del 13 agosto 2023, che in termini di traffico si preannuncia rovente, soprattutto in direzione delle principali località balneari e di villeggiatura italiane.

Il traffico nella giornata del 12 agosto 2023 Secondo quanto riportato da Autostrade per l'Italia, la giornata di sabato 12 agosto sarà difficile per gli spostamenti, che vengono contrassegnati da bollino rosso alla mattina e alla sera in direzione delle principali località turistiche. Il consiglio resta quello di mettersi in viaggio nelle ore più fresche, dopo il tramonto, quando anche la situazione di traffico intenso tende a diminuire. Per quanto riguarda i rientri le ore più critiche saranno quelle del pomeriggio, sempre definito da bollino rosso, mentre il momento migliore per ritornare a casa sembra essere proprio quello della mattina presto e fino a ora di pranzo.

Autostrada per l'Italia



Il traffico nella giornata del 13 agosto 2023 Continua anche nella giornata di domenica 13 agosto la criticità dovuta dal traffico intenso, con un flusso distinto da bollino rosso, sia al mattino che al pomeriggio, sia per chi parte per le meritate vacanze, sia per chi fa rientro presso la propria abitazione. Come spesso accade, le difficoltà rientreranno progressivamente nel pomeriggio (bollino giallo), mentre alla sera è previsto traffico scorrevole. Ricordiamo che per agevolare lo scorrimento sulle strade è previsto il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 t nella giornata di venerdì 11 agosto dalle ore 16.00 alle ore 22.00, dalle ore 08:00 alle ore 22:00 nella giornata di sabato 12 agosto e dalle ore 07.00 alle ore 22.00 domenica 13 agosto.

Ufficio stampa ANAS





Dove leggere o ascoltare le condizioni del traffico Per tutti i viaggiatori che vogliono restare sempre informati sulle condizioni del traffico, sono disponibili i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I., nonché i Pannelli a Messaggio Variabile presenti lungo gli itinerari autostradali. Per conoscere lo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148. Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili sui diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.).

Ufficio stampa A22

I consigli utili Viabilità Italia richiama l’attenzione di chi si mette in viaggio affinché adotti comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale, informandosi preventivamente sulle condizioni di traffico attese e in atto.

Prima di mettersi in viaggio bisogna:

verificare l'efficienza del veicolo;

sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l'autovettura;

individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali;

evitare pasti abbondanti e alcool;

essere sufficientemente riposati;

tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico, non potendosi escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti.

Durante il viaggio bisogna: