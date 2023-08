L’allestimento Opéra si prefigura come la terza versione della gamma, affiancando in listino i livelli Performance line+ e Rivoli+. Diventa il top di gamma per DS9 e offre un insieme di inedite dotazioni e tecnologie, per esempio porta in dotazione il sistema di sospensione attiva DS Active Scan Suspension.

Arriva anche su DS9 la Collezione Esprit de Voyage, che trae ispirazione dal mondo della moda e del viaggio. L’esclusivo abitacolo di questa versione presenta abbinamenti di colori chiari e rivestimenti in pelle Nappa grigio perla. Questo allestimento è disponibile sulle versioni E-Tense 250 e E-Tense 4x4 360.

La gamma della DS 9 MY 2023 è ibrida plug-in, con potenze che variano da 250 CV a 360 CV. Al top della gamma c’è la DS 9 E-Tense 4x4 360, con un motore termico a 4 cilindri da 200 CV e due motori elettrici, uno da 110 CV (integrato nel cambio anteriore) e l'altro da 113 CV (collegato all'asse posteriore). La meccanica di questa versione si completa con una trasmissione intelligente a quattro ruote motrici e una batteria da 15,6 kWh.