Alluvione Emilia-Romagna: a Modena la cena benefica con l'ex stella del basket Riccardo Pittis

L'emergenza alluvionale in Emilia-Romagna è acqua passata, ma restano evidenti le sue conseguenze sul territorio.

In aiuto delle famiglie colpite, l' Associazione Futuro Onlus ha organizzato una cena benefica volta al reinserimento nel mondo del lavoro dei disoccupati over 45. Fino a ora, la Onlus ha aiutato più di 150 persone e ricollocato 34 beneficiari in aziende del territorio. Ospite d'onore Riccardo Pittis , ex stella della pallacanestro e coach motivazionale.