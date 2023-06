Emilia-Romagna, Bonaccini: "Il governo non convoca il tavolo post alluvione"

Il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, accusa il governo di essere assente sul post alluvione.

"Il ministro Musumeci aveva preso l'impegno a convocare ogni settimana me e i rappresentanti degli enti locali sulle misure, al tavolo col governo da lui coordinato. Fatto il primo incontro, non siamo mai più stati convocati. Non solo, non ho nemmeno più ricevuto una telefonata - commenta Bonaccini - . È una situazione paradossale".