L'attore Premio Oscar è salito sul palco in veste di rocker, per quella che è stata la sua prima ed autentica passione. Dagli Anni 80 ad oggi, Russell Crowe ha fatto parte di diverse formazioni come 30 Odd Foot of Grunts, The Ordinary Fear of God fino agli Indoor Garden Party dal 2017. Crowe ha presentato un ampio repertorio tra rock, folk e country con brani originali, di cui è in gran parte co-autore, e cover.